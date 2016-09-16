В Екатеринбурге в ночь на субботу можно увидеть полутеневое затмение Луны

Жители Свердловской области могут наблюдать максимальную фазу погружения Луны в земную полутень в 23:54 в пятницу и в ночь на субботу, сообщает Московский планетарий.

- Явление при наличии хорошей погоды будет наблюдаться по всему Уральскому региону. В момент наибольшей фазы (в 23:54 по местному времени) Луна расположится довольно высоко над горизонтом - на высоте 27 градусов в черте Екатеринбурга. Со спутника будет заметно лишь частичное покрытие Солнца Землёй - северная часть Луны будет выглядеть заметно темнее, а южная будет ещё полностью освещена Солнцем. Для того чтобы лучше заметить этот эффект, стоит воспользоваться фототехникой, усилив контраст на фоторедакторе, - рассказал "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.