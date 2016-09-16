Ребёнок, пострадавший в утреннем ДТП на Чусовском тракте, находится в состоянии комы

Стали известны подробности страшного ДТП, произошедшего утром в пятницу, 16 сентября, на 9-м км Чусовского тракта в Екатеринбурге. Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, в результате грубого нарушения ПДД водителем автомашины Toyota Camry пострадали пять человек, четверо из них - несовершеннолетние. Один четырёхлетний ребёнок госпитализирован в тяжелейшем состоянии и находится в настоящее время в состоянии комы.

Водитель автомашины Toyota Camry в нарушение требований сплошной линии дорожной разметки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan Almera, в которой ехали четыре ребёнка-пассажира, сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД. Как пояснили очевидцы, водитель несколько раз совершал обгон в местах, где данный манёвр запрещён.

По информации полицейских, наиболее пострадавший из детей перевозился не в полноценном детском кресле, а в бустере. Ещё двое подростков, как считают в ГИБДД, скорее всего, не были пристёгнуты ремнями безопасности - об этом свидетельствует характер полученных детьми травм: у них диагностированы переломы конечностей. Стаж водителя, по вине которого предварительно произошла авария, составляет 21 год.

Фото: УГИБДД по Свердловской области