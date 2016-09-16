В Екатеринбурге в День выборов можно будет проголосовать на железнодоржном вокзале и в Кольцово

В уральской столице в единый день голосования, 18 сентября, будут работать 25 временных избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Участки размесят в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале, в СИЗО-1 и в медицинских учреждениях. Граждане, в частности, смогут проголосовать в Свердловском областном госпитале ветеранов войн, Свердловском областном онкологическом диспансере, Свердловской областной клинической больнице №1, Детской городской клинической больнице №9, Окружном военном клиническом госпитале №354 и Свердловской областной клинической психиатрической больнице.

В Екатеринбурге кроме временных откроются и 546 постоянных участков. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 490 участках, а на 527 имеются камеры видеонаблюдения.

В ближайшее воскресенье, 18 сентября, на Среднем Урале пройдёт единый день голосования. Жителям предстоит выбрать депутатов в Госдуму, Заксобрание и в органы местного самоуправления.