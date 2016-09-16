На газификацию Нижних Серёг и Талицы сверх плана выделен 21 миллион рублей

На строительство газопроводов в Нижних Сергах и Талице областной бюджет дополнительно выделит 21 млн рублей. Такое распоряжение подписал по поручению губернатора Евгения Куйвашева председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Эти средства пойдут на подключение к голубому топливу частных домов. В 2016 году на строительство газопроводов в муниципалитетах Среднего Урала областной бюджет выделил 500 млн рублей.

Однако, по словам Дениса Паслера, депутаты регионального парламента, в частности спикер Людмила Бабушкина и заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Серебренников, активно добивались выделения дополнительных средств для газфицикации Талицы и Нижних Серёг. Дело в том, что в этих муниципалитетах очень много жителей, подавших заявки на подключение домов к газу. Сейчас, когда появилась такая возможность, областная власть решила выделить сверхплановые деньги на продолжение газификации.