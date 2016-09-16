На должность главы Каменского ГО претендуют девять человек

В Каменском городском округе 22 сентября стартует первый этап по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Об этом "ОГ" сообщили в думе Каменского ГО.

На эту должность претендуют девять человек:

Директор ООО "Бытсервис" Галина Лисицина

Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов

Глава Бродовской сельской администрации Оксана Сергеева

Заместитель главы администрации Каменского городского округа по экономике и финансам Алексей Кошкаров

Врач общей практики – Сосновская ОВП, ГБУЗ СО "Каменская ЦРБ" Геннадий Лагутин

Начальник МКУ "Управление капитального строительства" г. Каменск-Уральский Юрий Борисов

Директор ООО "Кадастровый центр" Александр Юдин

Индивидуальный предприниматель (перевозки пассажиров автомобильным транспортом) Сергей Мамонтов

Исполнительный директор сельхозпреприятия ООО "Старт" Николай Коковин.

На первом этапе члены конкурсной комиссии проверят документы. По его итогам они определят участников второго этапа. Затем, во время второго этапа, пройдут конкурсные испытания, на которых члены комиссии оценят навыки и знания кандидатов. Главу города определит дума Каменского ГО.