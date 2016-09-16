Хоккеистка свердловской команды вошла в состав молодёжной сборной России

Сегодня в Германии стартует хоккейный «Турнир четырёх наций» по женскому хоккею. В состав сборной России включена одна представительница сборной Свердловской области — команды, участвующей в чемпионате Женской хоккейной лиги.

16-летняя Валерия Меркушева (17 лет ей исполнится 20 сентября) — вратарь, дебютантка свердловской команды. Прежде она выступала в юношеских соревнованиях за «Орбиту» из подмосковного Зеленодольска. В стартовавшем две недели назад чемпионате ЖХЛ она сыграла без замен во всех трёх матчах нашей команды против питерского «Динамо», в которых отразила 90 процентов бросков (143 из 158).

Сегодня, 16 сентября, сборная России встретится со сверстницами из Чехии, завтра (17) – с командой Австрии и в воскресенье (18) – с хозяйками турнира немками.