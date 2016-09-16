Куда жаловаться, если заметил нарушение на избирательном участке?

Что делать, если вы стали свидетелем нарушения порядка проведения голосования? Или перед избирательным участком некие лица предлагают вам вознаграждение за голос, отданный определённому кандидату? Или на участке нарушается таинство голосования?

- Человек, который отвечает за всё, что происходит на избирательном участке, – это председатель участковой избирательной комиссии Свердловской области. Поэтому в случае если избирателю кажется, что происходит нарушение закона, необходимо обратиться напрямую к председателю, - объяснила "ОГ" советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области Елена Краснопёрова.

Если же происходит ситуация, когда кто-либо из избирателей выносит бюллетень, вы не видите председателя, а вопрос требует моментального решения, то обратиться можно к представителям правоохранительных органов, которые обязательно дежурят на участках.

Кроме этого во всех территориальных комиссиях, а также в Избирательной комиссии Свердловской области работают горячие линии, куда можно обращаться по любым вопросам. Телефон горячей линии областной комиссии: 8(343)358-11-28.

Отметим, что к работе по наблюдению за выборами и реагированием на поступающие нарушения подключены также Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и многие другие ведомства, которые открыли свои горячие линии и готовы работать с избирателями.