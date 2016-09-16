В День выборов на Среднем Урале пройдут дожди

По прогнозам синоптиков, к воскресенью, 18 сентября, в Свердловской области не произойдёт сколько-нибудь серьёзных изменений погоды: в День выборов в Государственную думу РФ и региональное Законодательное собрание будет всё так же облачно, пройдут дожди.

18 сентября в Свердловской области будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, ночью на севере - умеренные, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. Температура воздуха в ночные часы составит +3... +7 °С, днём +9... +14 °С.

В Екатеринбурге также ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +5... +7 °С, днём +12... +14 °С.

В "День тишины", 17 сентября, также будет облачно, воздух прогреется до + 14 °С.