В Екатеринбурге полиция ищет мать брошенной девятимесячной девочки

В Екатеринбурге в подъезде дома на улице Пальмиро Тольятти днём 15 сентября жильцы обнаружили грудную девочку. Об этом сообщили "ОГ" в пресс-группе УМВД России по городу.

Малышка была тепло одета и укутана, на вид ей около девяти месяцев, она выглядит ухоженной и здоровой. Ребёнка передали сотрудникам полиции.

— Девочку отправили в Детскую городскую клиническую больницу №11 на обследование. Сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленный на поиск законных представителей ребёнка. Личность предполагаемой матери девочки установлена, однако в настоящее время местонахождение 25-летней женщины неизвестно, — пояснили в ведомстве.

Подобный случай в Екатеринбурге произошёл в начале мая 2016 года. На лестничной площадке многоэтажки №25 на улице Серова жители обнаружили шестимесячного мальчика. На следующий день нашлась мать ребёнка. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК Российской Федерации ("Оставление в опасности").