Три свердловских туристических проекта стали финалистами национальной премии "Russian Event Awards"

В Ульяновске названы победители отборочного тура конкурса Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" Приволжского и Уральского федеральных округов: лучшими в своих номинациях названы сразу три проекта из Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, Центр развития туризма Свердловской области занял первое место среди информационных туристических центров. IV Международный туристский форум "Большой Урал - 2016" признан лучшим туристическим событием деловой направленности. VI Международный фестиваль барбекю победил в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма".

Кроме того, несколько проектов из нашего региона взяли серебро и бронзу. Второе место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры" занял IV Международный джазовый фестиваль "UralTerraJazz" в Камышлове. Второе место в номинации "Лучшее туристическое событие, посвящённое Году кино" завоевал карнавал "Каннско-Уральский кинофестиваль" в Каменске-Уральском. В номинации "Лучшая площадка для проведения туристического события" на втором месте — горнолыжный курорт "Гора Белая". На третьем месте в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта" — этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.

Имена лауреатов премии "Russian Event Awards" станут известны 13-15 октября 2016 года в Ярославле, где пройдёт финал конкурса.