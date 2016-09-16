На Среднем Урале уже капитально отремонтировано в три раза больше домов, чем за весь 2015 год

16 сентября 2016, 14:15

К 15 сентября нынешнего года в Свердловской области официально приняты в эксплуатацию после капремонта 518 многоквартирных домов. А за весь 2015 год капитальный ремонт был завершён только на 134 жилых зданиях.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, ещё в 238 многоквартирниках сейчас идёт оформление документов о завершении капремонта. Степень готовности 1694 домов, где также проводился капремонт, варьируется между 87% до 95%. В целом в течение двух месяцев, оставшихся до завершения ремонтного сезона, будут полностью отремонтированы 2450 домов в 75 муниципалитетах Среднего Урала.

Кстати, у соседей свердловчан по УрФО ситуация складывается гораздо хуже: в Челябинской области из 1030 домов, стоящих в плане на нынешний год, ремонт завершён всего на 105 объектах. В Ханты-Мансийском автономном округе из 655 домов — на 88, в Тюменской области из 276 домов — на 73, в Курганской области из 359 домов — на 134. А в Ямало-Ненецком автономном округе из 184 домов отремонтирован всего один объект.

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