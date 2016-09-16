Екатеринбургский жонглёр попал в Книгу рекордов России

В Книге рекордов России появилась новая запись: "Жонглирование тремя предметами, разница двух из которых максимальна". Житель Урала Тимофей Боченин показал опасный трюк с монетой (вес 6 г), мячом (112 г) и работающей бензопилой (4836 г).

- Включать бензопилу в свой реквизит я начал около двух лет назад, профессионально занимаясь жонглированием. За счёт веса, сложного баланса и вибрации она сильно отличается от более традиционных жонглёрских снарядов. Жонглирование развивает в человеке способность управлять вниманием - концентрировать и переключать. Чем сложней реквизит, тем больше концентрация ума и тела. Сперва использовал пилу без цепи и шины, затем поэтапно пришёл к тому, что вы можете увидеть на видео, оно было снято в Шарташском лесопарке, - рассказал "ОГ" рекордсмен.