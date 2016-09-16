В Екатеринбурге закрывается движение троллейбусов по улице Малышева

В Екатеринбурге троллейбусы утром 19 сентября из-за ремонта дороги перестанут ходить по улице Малышева, сообщает ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Движение общественного транспорта закрывается на участке от улицы Розы Люксембург до конечных станций "Посадкая" и "Крауля". Троллейбусы не будут ходить с 10 утра 19 сентября до 6 утра 25 сентября.

Как изменится движение транспорта: