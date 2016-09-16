Артисты Свердловской филармонии 18 сентября проголосуют в Германии

Артисты Уральского академического филармонического оркестра и Симфонического хора Свердловской филармонии, которые с 17 сентября начинают выступать на Бетховенском фестивале Beethovenfest-2016 в Германии, несмотря на гастроли, всё-таки примут участие в Едином дне голосования.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, свердловские музыканты и певцы 18 сентября приедут на избирательный участок, оборудованный в Генеральном консульстве РФ в Бонне, и примут там участие в российских парламентских выборах. Специально ради этого сотрудники консульства сумели организовать доставку артистов к месту голосования автобусом. В Екатеринбург музыканты и певцы вернутся только 20 сентября.