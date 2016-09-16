Екатеринбурженка примет участие в церемонии вручения Нобелевских премий

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час назад
В Екатеринбурге прошла Олимпиада для пенсионеров
16 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области, состоялся спортивный праздник для людей пожилого возраста «Наша Олимпиада!»
18 часов назад
В здании православного храма открыли музей народной живописи
В 1978 году в Нижней Синячихе открылся музей уральской народной живописи. Основой стала личная коллекция алапаевского краеведа Ивана Самойлова.
23 часа назад
Абитуриенты стали чаще выбирать «земные» профессии
Вчера представители вузов Среднего Урала подвели итоги приёмной кампании. В высших учебных заведениях Свердловской области в этом году было около 16 тысяч бюджетных мест. Абитуриенты могли подать заявления не более чем в пять вузов.
15 сентября 2016
УГМК помогла открыть четвёртую «Микрохирургию глаза»
Вчера, 15 сентября, в Кировграде открыли специализированный офтальмологический центр — представительство Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Теперь кировградцам и жителям Верхнего Тагила, Нейво-Рудянки, Верх-Нейвинского, Новоуральска и Невьянска не придётся далеко ездить за узкопрофессиональной помощью. Ежедневно в представительстве смогут принять до 100 человек. 90 процентов услуг будут оказываться бесплатно.
15 сентября 2016
На грядку — только со смартфоном
Помощники современных садоводов — это не только лопаты и тяпки. Продвинутые огородники всё чаще пользуются специальными мобильными приложениями для смартфонов и планшетов. В обзоре «ОГ» — самые полезные программы для обустройства дачи и ухода за урожаем.
15 сентября 2016
Овощная ярмарка
Владельцы личных подсобных хозяйств, для которых выращивание картофеля и овощей является главным источником дохода, утверждают, что лучше всего их продукцию разбирают на ярмарках выходного дня. Такие регулярно проводятся в крупных городах области.
15 сентября 2016
Куда на Среднем Урале сдать излишки урожая?
Где на Среднем Урале принимают садовые овощи и фрукты?
15 сентября 2016
Тыква в полцентнера
Нынешнее жаркое лето преподнесло немало сюрпризов. Был повод головами покачать да языками поцокать и у жителей деревни Низ, что в Шалинском ГО. Здесь в огороде семьи Климовых выросла огромная тыква.
15 сентября 2016
Калифорнийские черви за три месяца превратят отходы в гумус
На прошлой неделе в Екатеринбурге состоялась традиционная выставка-ярмарка «Праздник урожая», где садоводы города продемонстрировали свои достижения: гигантские плоды, редкие сорта овощей, домашние заготовки, а также полезные для дачников новинки, в том числе экзотические.
15 сентября 2016
В Свердловской области появился ещё один город Тагил
50 лет назад (в 1966 году) рабочий посёлок Верхний Тагил был преобразован в город районного подчинения.