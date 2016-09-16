Екатеринбурженка примет участие в церемонии вручения Нобелевских премий

Выпускница лицея № 110 Екатеринбурга Виктория Мирошникова приглашена на Церемонию вручения Нобелевских премий.

Она защитит доклад на английском языке на Стокгольмском международном молодёжном научном семинаре, который является частью программы вручения премий, с 4 по 11 декабря 2016 года. Об этом "ОГ" рассказала научный руководитель проекта, преподаватель математики образовательного учреждения Наталья Токмакова.

- Вика занималась в математическом клубе лицея. Два года назад она обратила внимание на одну из олимпиадных задач научного журнала "Квант" и разработала по ней проект "Обобщение и доказательство одной задачи на определение свойств геометрической фигуры". В марте 2016 года мы представили доклад на Юбилейном Всероссийском форуме научно-социальной программы для молодёжи "Шаг в будущее", Виктория получила возможность поехать в Стокгольм в декабре, - прокомментировала ситуацию Наталья Токмакова.