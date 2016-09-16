В Екатеринбурге пройдёт круглый стол по вопросам развития трансплантологии в Уральском регионе

16 сентября 2016, 15:15

19 сентября. 11:00. В здании стационара Свердловской областной клинической больницы №1 состоится круглый стол по вопросам развития трансплантологии в Уральском регионе.

В мероприятии примут участиеминистр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов и главный трансплантолог России Сергей Готье.

Напрямую интересующие вопросы задать академику Сергею Готье съедутся соседи Свердловской области – коллеги-врачи из Челябинска, Тюмени и Перми – там тоже начинает развиваться этот вид высокотехнологичной медицинской помощи.

Специалисты из первых уст узнают самые последние новости о трансплантологии в России, как обстоят дела в территориях коллег и в Свердловской области, выслушают взгляд на органное донорство главного анестезиолога-реаниматолога Свердловской области профессора Александра Левита.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Волгоградская, 185.

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