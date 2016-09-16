Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске к распорядительной дирекции МУГИСО

На состоявшемся в пятницу, 16 сентября, заседании Арбитражного суда Свердловской области было принято решение полностью отказать в иске к руководству регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО).

- Пока резолютивная часть решения Арбитражного суда не подготовлена, - сообщили "ОГ"в пресс-службе арбитража. - Можно сообщить лишь о том, что было принято решение в иске отказать полностью.

Напомним, истцом в деле выступало МУГИСО, а ответчиком - распорядительная дирекция МУГИСО. Распорядительная дирекция осуществляла сделки с недвижимостью, в том числе и в непосредственной близости к Центральному стадиону Екатеринбурга в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. По мнению истца, распорядительная дирекция МУГИСО приобрела здание, расположенное на улице Репина, 5 с под снос по необоснованно высокой цене.

Как сообщалось ранее, сейчас руководство МУГИСО - министр Алексей Пьянков и его зам, Артём Богачёв, остаются под домашним арестом, как и уже бывший замминистра Константин Никаноров: всех троих подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ещё один фигурант дела, руководитель распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева, отстранена от должности и находится под подпиской о невыезде: её подозревают в растрате средств. По версии следствия, руководству министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн рублей за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости.