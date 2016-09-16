В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открывается выставка авторской глиняной игрушки "Жили-были…"

16 сентября 2016, 15:23

17 сентября. 13:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка авторской глиняной игрушки "Жили-были…" для самых маленьких посетителей и их родителей.

Коллекция игрушки в музее насчитывает более двухсот предметов, сто восемьдесят из которых будут представлены на выставке. Это - авторские произведения мастеров уральского региона: Екатеринбурга, Невьянска, Первоуральска, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Шадринска, Челябинска, поселка Белоярский. Все они представляют различные виды керамики, такие как терракота, майолика, шамот, фаянс, фарфор.

Выставка продлится по 11 декабря и будет сопровождаться обширной параллельной программой с различными творческими занятиями, лекциями, театральными представлениями и многим другим.

Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искуств

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше