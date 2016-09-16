В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открывается выставка авторской глиняной игрушки "Жили-были…"

17 сентября. 13:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка авторской глиняной игрушки "Жили-были…" для самых маленьких посетителей и их родителей.

Коллекция игрушки в музее насчитывает более двухсот предметов, сто восемьдесят из которых будут представлены на выставке. Это - авторские произведения мастеров уральского региона: Екатеринбурга, Невьянска, Первоуральска, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Шадринска, Челябинска, поселка Белоярский. Все они представляют различные виды керамики, такие как терракота, майолика, шамот, фаянс, фарфор.

Выставка продлится по 11 декабря и будет сопровождаться обширной параллельной программой с различными творческими занятиями, лекциями, театральными представлениями и многим другим.

Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искуств