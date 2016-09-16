В Екатеринбурге будет работать "Кардиоавтобус"

16 сентября 2016, 15:32

19 сентября. 10:00. В "Кардиоавтобусе" будет проводиться скрининговое обследование на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний для граждан старше 18 лет перед стадионом "Динамо".

Мероприятие продлится до 18:00.

В 15:30 ведущие специалисты мирового кардиологического сообщества примут участие в шествии "Марш к здоровому сердцу", который пройдёт от Свердловского государственного академического театра драмы по пешеходной зоне Набережной рабочей молодёжи, проспекту Ленина, улице Горького до киноконцертного театра "Космос". Завершится марш массовой зарядкой на площадке у киноконцертного театра "Космос" и выпуском воздушных шаров в виде сердца.

20, 21, 22 и 23 сентября "Кардиоавтобус" продолжит свою работу уже в международном выставочном центре "Екатеринбург – ЭКСПО".

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