Медведев призвал избирателей 18 сентября проголосовать за "Единую Россию"

Накануне выборов председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал граждан голосовать за "Единую Россию".

Такое видеообращение глава кабмина разместил на своей странице в Twitter.

— Уважаемые граждане России, в воскресенье, 18 сентября, состоятся выборы в Государственную думу. Они проходят в непростое время. Время, когда на нас оказывается сильное внешнее давление. Время, когда страна противостоит кризису. Время, когда особенно нужны ответственные решения ответственных политиков. Именно таких людей объединяет "Единая Россия". Мы знаем, что делать, мы следуем курсу президента и отвечаем за свои слова, — отметил Медведев.