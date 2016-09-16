В Богдановиче на средства Фонда кино реконструировали зал "Совкино"

В Богдановиче на федеральную субсидию Фонда кино реконструировали кинозал с историческим названием "Совкино".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, на ремонт и оснащение этого кинозала современным оборудованием израсходовано пять миллионов рублей. Это позволило установить в обновлённом здании "Совкино" мощный цифровой проектор и многоканальную систему звука. Это позволит зрителям смотреть фильмы в 3D-формате.

По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, в нынешнем году субсидию от Фонда кино на общую сумму 40 млн рублей получили восемь территорий Среднего Урала.