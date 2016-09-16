Банк России принял решение снизить ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял 16 сентября решение о снижении на 0,5 % ключевой ставки. Как сообщает пресс-служба регулятора, решение было принято с учётом замедления инфляции при сохранении неустойчивой экономической активности.

- С учётом принятого решения и сохранения умеренно жёсткой денежно-кредитной политики, годовой темп прироста потребительских цен составит около 4,5% в сентябре 2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года, - говорится в сообщении банка. - При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года.

Напомним, ключевая ставка ЦБ РФ была снижена на полпроцента в июне этого года, до 10,5%. Ранее, в декабре 2014 года, регулятор повысил ключевую ставку до 17%, объяснив это необходимостью ограничить риски, связанные с инфляцией и девальвацией национальной валюты. Затем ставка постепенно понижалась и 3 августа 2015 года зафиксировалась на отметке в 11%.