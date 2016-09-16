Прокуратура начала проверку после сокращения более 200 работников Верхнетагильской ГРЭС

16 сентября 2016, 16:47

Прокуратура Свердловской области после сокращения  более 200 работников Верхнетагильской  гидроэлектростанции (входит в состав АО "Интер РАО – Электрогенерация") начала проверку соблюдения трудового законодательства. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Предприятие проводит сокращение работников. Так, 30 декабря 2015 года были уволены 178 человек, 1 февраля 2015 года — 54 сотрудника, на следующий день — 26. В настоящее время на учёте в Кировградском центре занятости стоят 103 человека из числа уволенных работников предприятия.

Проверка начата по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарёва.

Как отметили в ведомстве, предприятие полностью выплатило своим сотрудникам зарплату и выходное пособие.

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