Два газопровода построят в Екатеринбурге

На улице Газетной и в посёлке Семь Ключей решено построить новые газопроводы. Приказы областного министерства строительства и развития инфраструктуры о подготовке проектов планировки, требующихся для возведения этих объектов, опубликованы на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Судя по этим документам, газопровод в посёлке Семь Ключей намеревается прокладывать Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Муниципальные электрические сети". Речь идёт о строительстве газопровода высокого давления и разводящих трубопроводов к домам жителей улицы Раздольной.

Второй газопровод будет строить на Вторчермете вдоль улицы Газетной публичное акционерное общество "Екатеринбурггаз".