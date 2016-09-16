19 сентября. 11:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая открытию Российского национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге.

Президент Российского кардиологического общества, главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто и директор "Уральского института кардиологии" Ян Габинский расскажут о новых способах повышения качества оказания квалифицированной медицинской помощи (портативный домашний дефибриллятор, коронарный паспорт и др.), о перспективах модернизации системы здравоохранения (строительство территории здоровых сердец "Города сердца"). Также они прокомментируют результаты исследований, проведённых в сфере кардиологии в этом году, и сообщат о программе мероприятий в рамках конгресса.