Пресс-конференция, посвящённая итогам проведения единого дня голосования в Свердловской области

16 сентября 2016, 16:33

19 сентября. 14:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая итогам проведения единого дня голосования в Свердловской области.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников огласит предварительные результаты выборов, расскажет о ходе голосования, об обеспечении безопасности на избирательных участках и в отдалённых населённых пунктах.

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