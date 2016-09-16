19 сентября. 14:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая итогам проведения единого дня голосования в Свердловской области.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников огласит предварительные результаты выборов, расскажет о ходе голосования, об обеспечении безопасности на избирательных участках и в отдалённых населённых пунктах.