За полгода свердловчане задолжали за коммунальные услуги 2,5 миллиарда рублей

По итогам первого полугодия 2016 года долги уральцев за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) увеличились на 2,5 млрд рублей.

Как сообщает Свердловскстат, с учётом задолженности, накопившейся за прошлые годы, долги населения за ЖКУ достигли 22,8 млрд рублей. Напомним, в начале января нынешнего года этот показатель составлял 20,4 млрд рублей.