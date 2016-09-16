За полгода свердловчане задолжали за коммунальные услуги 2,5 миллиарда рублей

Реклама
15 сентября 2016
Когда дадут тепло?
В уральской столице, Берёзовском и Верхней Пышме подача тепла в дома жителей начнётся 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
15 сентября 2016 Реклама
Мастера животноводства: 10 лет на Урале
Руководитель ведущего свиноводческого предприятия Среднего Урала рассказал о ситуации в отечественном сельском хозяйстве
13 сентября 2016
Вчера запустили ТЭЦ «Академическая»
Председатель совета директоров ГК «Ренова» открыл новую ТЭЦ и пообещал профинансировать медицинский кластер в Академическом.
9 сентября 2016
УВЗ обеспечили заказами на ближайшие три года
В 2016 году Уралвагонзавод (УВЗ) поставит Федеральной грузовой компании 4 тысячи современных полувагонов. Всего за последующие три года планируется передать 20 тысяч вагонов. Такое соглашение входит в рамки меморандума, который подписали вчера глава УВЗ Олег Сиенко и гендиректор ФГК Алексей Тайчер на церемонии передачи 10-тысячного инновационного полувагона.
9 сентября 2016
68 тысяч за квадрат
Несмотря на большой объём предложения, цены на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге уже не снижаются.
9 сентября 2016
Агрокомплекс, который строит «Ариант», даст Серову 1200 рабочих мест
В Серовском городском округе началось строительство свиноводческого комплекса полного цикла на 250 тысяч голов. Соглашение о реализации масштабного инвестпроекта между правительством Свердловской области и Серовским заводом ферросплавов (принадлежащим собственникам холдинга «Ариант») было подписано в октябре прошлого года (см. «ОГ» от 29 октября 2015). По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева МУГИСО предоставит предприятию в аренду 20 земельных участков общей площадью 177 гектаров.
8 сентября 2016
Почему кредитные кооперативы стали давать аграриям больше займов, чем банки?
Сельскохозяйственная кооперация, развитие которой помогло бы аграриям уйти от диктата посредников и монополистов и о полезности которой уже устали повторять экономисты, похоже, состоялась. Но пока в одной узкой сфере — кредитной. В этом году в Свердловской области сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы профинансировали весенние полевые работы в большем объёме, чем все банки.
8 сентября 2016
«Алибаба» накормит китайцев российской едой
Китайская компания интернет-коммерции Alibaba Group официально открыла на одном из своих сайтов «Павильон Россия», который предлагает для китайских потребителей российские продукты питания — натуральный джем, пшеничную муку, подсолнечное масло и другие, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
8 сентября 2016
Объём сбережений граждан в банках УрФО увеличился на четыре процента
Екатеринбург. Объём вкладов в иностранной валюте на счетах физических лиц уменьшился в первой половине 2016 года на 12,3 процента и составил 80,3 млрд рублей.
7 сентября 2016
Управление «Титановой долиной» Москва передала региональной власти
Министерство экономического развития России делегировало руководству Свердловской области полномочия по оперативному управлению Особой экономической зоной (ОЭЗ) «Титановая долина». Соглашение об этом было подписано заместителем министра Александром Цыбульским и главой региона Евгением Куйвашевым.