Обзор криминальной хроники пятницы, 16 сентября

Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на Чусовском тракте. В результате лобового столкновения автомашин Toyota Camry и Nissan Almera на 9-м км Чусовского тракта утром в пятницу, 16 сентября, пострадали пять человек. Все пострадавшие дети - пассажиры "ниссана". Самый младший из пострадавших - четырёхлетний ребёнок - госпитализирован в состоянии комы. По предварительной информации, водитель "тойоты" грубо нарушил ПДД, выехав при обгоне через сплошную разделительную линию.

Застройщик, распродавший "сиротские" квартиры в Ачите, предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора строительной организации Анжелы Шлыковой - она, являясь директором строительной организации, продала 10 квартир, которые предназначались для детей-сирот. Таким образом, по версии следствия, Шлыкова причинила ущерб Свердловской области в размере свыше 15,3 млн рублей. Жильё возводилось в посёлке Ачит.

В Екатеринбурге пенсионера на пешеходном переходе сбила иномарка. Как сообщили в ГорГИБДД, 76-летний мужчина переходил улицу Посадскую по нерегулируемому переходу, когда на него совершила наезд Mazda. Пострадавший с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и травмой коленного сустава госпитализирован в городскую больницу.

В Екатеринбурге закрыли детский центр "Немо". Роспотребнадзор временно запретил деятельность детского центра "Немо" на улице Кишинёвской. Специалисты нашли там массу нарушений. В детском центре оказываются услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте 1,5-3 лет.