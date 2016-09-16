Ещё 128 свердловских обманутых дольщиков могут переезжать в свои квартиры

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 16 сентября выдало разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого дома 84 на улице Хрустальногорской в Екатеринбурге, 128 квартир в котором передаются обманутым дольщикам.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, этот дом возведён в рамках 50-го областного закона, регулирующего решение проблем обманутых дольщиков. Прошедший специальный конкурсный отбор застройщик ("Атомстройкомплекс"), обязался обеспечить жильём 258 человек, пострадавших в своё время от действий нечестных строительных компаний. Взамен этого областная власть обязалась передать ему три земельных участка в Екатеринбурге на Уктусе.

С этой целью застройщик начал возводить дом на улице Хрустальногорской. В 2015 году в первой очереди этого большого здания отпраздновали новоселье 130 семей обманутых дольщиков. Теперь завершилось строительство второй очереди, где получат квартиры ещё 128 семей обманутых дольщиков.