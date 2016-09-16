В Тюменском издательском доме официально заявили, что не печатали фальшивую "Областную газету"

В Тюменском издательском доме официально заявили, что не печатают нелегальных тиражей.

Напомним, 13 сентября, на сайте "ОГ" была опубликована информация о том, что неизвестный "доброжелатель" предупредил нашу редакцию об очередном выпуске фальшивого тиража "Областной газеты", при этом назвал Тюменский издательский дом.

На предприятии опровергли эту информацию.

– Тюменский издательский дом – предприятие, учреждённое правительством Тюменской области. Мы печатаем практически все районные и областные газеты нашего региона, более того, выпускаем собственные издания. Работаем абсолютно прозрачно, поэтому говорить о том, что наше предприятие по каким-то причинам стало печатать нелегальные тиражи, просто смешно. Безусловно, порой бывают странные заказы, но мы не только не выполняем их, но даже не разговаривают на эту тему. Попытки нас обвинить можно объяснить либо некрасивой конкурентной борьбой, либо какими-то политическими играми, в которых мы не участвуем, – заявил "ОГ" генеральный директор Тюменского издательского дома Алексей Двизов.

Нелегалы, как правило, и действуют, маскируясь под известные бренды.

Между тем сегодня наши читатели, живущие в центре Екатеринбурга, опять сообщили, что нашли в своих почтовых ящиках "Областную газету" нетипичного формата. Какая-то типография, скорее всего местная, продолжает нелегальную деятельность.