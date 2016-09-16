"Автомобилист" проиграл ЦСКА

16 сентября 2016, 21:44

Первый же в новом сезоне матч регулярного чемпионата КХЛ с представителем Западной конференции у «Автомобилиста» не сложился — на домашней площадке «лоси» проиграли ЦСКА со счётом 2:4 (0:2, 2:1, 0:1).

Афиша у матча была привлекательная - вторая команда Восточной конференции «Автомобилист» принимала на своей площадке лидера Западной. К началу второго периода «лоси» проигрывали 0:3 («дубль» у армейцев сделал Александр Попов, ещё одна шайба на счету Богдана Киселевича).

«Автомобилист» сократил отставание до минимума менее чем за две минуты - Никлас Андерсен и Алексей Василевский с интервалом в 1.52 вернули матчу интригу, но ненадолго.

Третий период вновь пошёл под диктовку ЦСКА. Армеец Дмитрий Кугрышев точным броском в «девятку» сделал счёт 2:4.

К слову, лишь пропустив четвёртую шайбу, у «Автомобилиста» случился первый в третьем периоде бросок по воротам, тогда как у москвичей их было уже порядка десяти.

Большую часть матча команды провели в неравных составах, причём в основном «Автомобилист» - 32 минуты штрафа из 38 в целом за матч, а Петр Коукал и вовсе получил дисциплинарный 10-минутный штраф.

В концовке «Автомобилист» пошёл ва-банк, сменив Устинского шестым полевым игроком, за минуту до финальной сирены хороший момент был у Николая Тимашова, но гостей выручил вратарь.

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