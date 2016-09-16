Хоккеисты «Спутника» обыграли в гостях саратовский «Кристалл»

Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила в первом выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл в Саратове «Кристалл» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Игроки «Спутника» Евгений Щанкин и Виталий Жиляков забили по шайбе в первом и втором периодах.

В третьей 20-минутке хозяева реализовали большинство, обеспечив напряжённую концовку, однако скорее гости могли увеличть отрыв, чем хозяева сравнять счёт.

Итог матча — 2:1 в пользу «Спутника». Фото - vk.com

Команда из Нижнего Тагила остаётся одной из трёх в ВХЛ, не потерявшей пока ни одного очка — курганское «Зауралье», пензенский «Дизель» и «Спутник» сыграли по два матча и держали по две победы в основное время.