В Свердловской области наступил день тишины перед выборами

На Среднем Урале сегодня, 17 сентября, наступил день тишины накануне выборов депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания Свердловской области и представительных органов местного самоуправления. В этот день запрещена любая агитация и политическая реклама, чтобы граждане могли спокойно определиться с выбором.

Как сообщает РИА Новости, агитация в интернете попала под запрет ещё 16 сентября в 15:00 по московскому времени — в этот момент начался день тишины в двух регионах Дальнего Востока. Сегодня разрешены только агитационные материалы, ранее размещённые на стационарных объектах в соответствии с законом. При этом действует условие: они должны находиться дальше 50 метров от избирательных участков и иметь выходные данные.

Добавим, норма о дне тишины существует в большинстве стран мира.

Как писала "ОГ", 15 июня депутаты Заксобрания назначили выборы регионального парламента, а спустя два дня президент России Владимир Путин дал старт избирательной кампании в Госдуму.