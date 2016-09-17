Екатеринбургский футболист дебютировал на чемпионате мира

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии, сборная России разгромила команду Кубы - 7:1 (4:0, 3:1). Наша команда вышла в плей-офф турнира с первого места.

Подопечные екатеринбургского тренера Сергея Скоровича обеспечили себе выход в следующий раунд ещё во втором туре, поэтому в поединке с Кубой наставник россиян дал игровую практику всем полевым игрокам (кроме дисквалифицированного Робиньо), а ворота сборной России защищали все три голкипера, внесённых в заявку - Густаво, Георгий Замтарадзе и екатеринбуржец Сергей Викулов. Вратарь "Синары" отыграл последние 10 минут матча и не пропустил ни одного гола, ликвидировав при этом выход один на один на последних секундах.

Из семи мячей, влетевших в ворота Кубы, один забил уроженец Ревды Владислав Шаяхметов, сейчас представляющий югорский клуб "Газпром-Югра".

Сборная России вышла в 1/8 финала, где сразится с лучшей из команд, занявших третьи места в группах А, С и D. Соперник определится завтра, 18 сентября, а плей-офф начнётся в ночь на 21 сентября.