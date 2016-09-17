Сдавшийся следователям участник конфликта в Цыганском посёлке Екатеринбурга признан потерпевшим

17 сентября 2016, 10:13

Один из участников массовых беспорядков на улице Депутатская в Екатеринбурге признан потерпевшим, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По данным ведомства, днём 3 сентября на семи машинах группа в составе 21 человека приезжали к дому на Депутатская. В результате конфликта две погибли, а ещё семеро соучастников были доставлены в больницы города. Трое граждан сейчас находятся под стражей. Шестеро подозреваемых объявлены в федеральный розыск. В пятницу утром, 16 сентября, один из участников инцидента сам пришёл к следователям.

—В следственное управление областного СКР самостоятельно явился Алексей Д., который, согласно полученным данным, являлся одним из непосредственных участников инцидента со стороны лиц, к которым приехала группа на 7 автомашинах. В отношении Алексея Д. проведено психофизиологическое исследование при помощи полиграфа (так называемого «детектора лжи»), также назначено проведение судебной медицинской экспертизы. С учетом первоначально полученных сведений на данном этапе расследования, Алексей Д. признан потерпевшим по уголовному делу о массовых беспорядках (ст.212 УК РФ), — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

При этом, как отметили в ведомстве, окончательно действия участника конфликта будут оценены после проведения следствия и судебных экспертиз.

Напомним,  3 сентября группа не менее чем из 16 человек приехала на семи автомобилях к дому по улице Депутатской в Екатеринбурге для того, чтобы силовыми методами решить имевшийся конфликт с хозяином жилища Олегом Шишовым. В результате начавшейся стрельбы двое из приехавших получили ранения и скончались. Владелец жилья, изначально подозревавшийся в убийстве двух человек, был отпущен под подписку о невыезде. Позже следователи нашли в действиях стрелявших признаки превышения пределов необходимой самообороны.

Трое из числа приехавших на "разборки" сейчас арестованы по статье 212 УК РФ - "Организация и участие в массовых беспорядках". Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, - до 15 лет лишения свободы.

В четверг, 15 сентября, Свердловский облсуд оставил под арестом Дмитрия Пестрикова, подозреваемого в организации беспорядков в Цыганском посёлке.

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