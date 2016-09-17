Рабочие сегодня закрывают улицу Комвузовскую в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня, 17 сентября, начинается ремонт дороги на улице Комвузовской. Об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

Ремонт проезжей части ведёт ООО "Вирра". Работники закроют движение транспорта на улице Комвузовской от Студенческой до Раевского. Перекрытия дороги пройдут в два этапа: с 17 по 18 сентября и с 23 по 25 сентября.

Карта: 2Gis