Автосервис сгорел вместе с автомобилем в Екатеринбурге

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Земства
18 часов назад
На Среднем Урале уже капитально отремонтировано в четыре раза больше домов, чем за весь 2015 год
К 15 сентября в Свердловской области официально приняты в эксплуатацию 518 капитально отремонтированных многоквартирных домов — только за последнюю неделю число официально принятых объектов увеличилось на 117 единиц. Ещё в 238 жилых зданиях сейчас идёт оформление документов о завершении работ. Для сравнения, за весь 2015 год отремонтировать удалось в четыре раза меньше — 134 дома. На днях министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов побывал в Нижнем Тагиле, где в прошлом году ситуация была наиболее напряжённой.
18 часов назад
К зиме Верхние Серги целиком перейдут на газ
В Верхних Сергах успешно завершился очередной этап газификации — ещё более 500 потребителей распрощались с дорогостоящим теплом от котельной завода «Бурмаш». Муниципалитету осталось запустить последний, уже строящийся участок газопровода, на который в этом году по распоряжению правительства Свердловской области дополнительно выделили 15 миллионов рублей.
14 сентября 2016
Две Салды начали учиться по-новому
Салдинцы превратили будничный сентябрьский день в настоящий День открытий.
14 сентября 2016
Губернатор провинции Хэйлунцзян озвучил план по технологическому сотрудничеству с Россией
Технологическое и промышленное сотрудничество с Россией должно стать основой для повышения конкурентоспособности предприятий региона, сказал губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао на встрече с руководителями 580 промышленных предприятий, вузов, технологических парков и научных центров, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
13 сентября 2016
В Суксуне по просьбе свердловчан открыли памятник
В посёлке Суксун Пермского края установлен памятник труженикам тыла. Он посвящён тем, кто в военные годы трудился на оптико-механическом заводе. Инициаторами открытия мемориала стали известный уральский журналист Борис Кортин и ветеран-металлург из Нижнего Тагила Соломон Арш.
13 сентября 2016
Увеличено финансирование свердловских поликлиник
С 1 сентября норматив на одного прикреплённого к медицинской организации жителя увеличен на пять рублей и теперь составляет 201 рубль в месяц. До конца года в поликлиники будет направлено дополнительно около 66 миллионов рублей, а общая сумма финансирования поликлиник из системы обязательного медицинского страхования составит в этом году 15,7 миллиарда рублей.
13 сентября 2016
Должники получат отопление последними
Отопительный сезон в нескольких муниципалитетах Свердловской области уже стартовал, но основная часть потребителей региона получит тепло после 15 сентября. В областном министерстве энергетики и ЖКХ ждут своевременного и безаварийного начала сезона — на подготовку к нему область потратила 5,5 миллиарда рублей.
13 сентября 2016
Принимали консулов и Баскова — примут и болельщиков
Правительство Свердловской области утвердило перечень муниципалитетов, которые примут участников и болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году. Документ опубликован на портале правовой информации pravo.gov66.ru. В список из 21 территории наряду с крупными городами — Нижним Тагилом и Каменском-Уральским — попал Малышевский городской округ, население которого немногим превышает 10 тысяч жителей. Ожидается, что на мундиаль приедет 57 тысяч фанатов.
12 сентября 2016
Туринскую власть вынудили помочь пострадавшим от паводка
Жители Туринского ГО, пострадавшие от паводка весной 2016 года, могли оказаться без финансовой и материальной помощи.
12 сентября 2016
Фермеров пустят в супермаркеты
В Свердловской области построят логистические центры, через которые фермерские хозяйства смогут сбывать свою продукцию в торговые сети.