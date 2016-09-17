Автосервис сгорел вместе с автомобилем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня рано утром, 17 сентября, сгорел автосервис вместе с легковым автомобилем, сообщает служба спасения "Сова".

Сигнал о возгорании на улице Товарная, 3а, поступил в 05:40 утра. К месту ЧП незамедлительно выехали пожарные расчёты. На площади 120 кв м. Огонь охватил автосервис. Вместе с автомастерской сгорела легковушка.

В тушении пожара приняли участие восемь спасателей. Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания.