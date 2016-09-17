На трассе "Ивдель-ХМАО" в аварии погиб водитель и четыре человека получили травмы

На севере Среднего Урала при столкновении двух легковых автомобилей погиб водитель и ещё четыре человека получили травмы, в том числе и ребёнок. Об этом сообщает ОГИБДД МО МВД России "Ивдельский".

Авария произошла в пятницу, 16 сентября, в 10 утра на 85-м километре автодороги "Ивдель-ХМАО". Как установили автоинспекторы, 54-летний водитель Renault Duster, проживающий в Верхней Туре, двигался в сторону Ивделя. По пути он выехал на полосу встречного движения и врезался во внедорожник Toyta Highlander, которым управлял 53-летний житель Югорска.

В результате аварии свердловчанин погиб на месте. Травмы различной степени тяжести получили водитель внедорожника и три пассажира, среди них — 13-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту трагедии.

Фото: ОГИБДД МО МВД России "Ивдельский"