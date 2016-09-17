В Уральском юридическом институте МВД заболели десятки курсантов

В Екатеринбурге отравились десятки курсантов Уральского юридического института МВД, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, сегодня утром, 17 сентября, в правоохранительные органы поступило сообщение о возможном массовом заболевании курсантов вуза.

—По состоянию на текущий период в одно из медицинских учреждений доставлены 19 курсантов с подозрением на острую кишечную инфекцию неясной этимологии. У курсантов проявились аналогичные симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Еще 35 курсантов находятся под наблюдением специалистов медико- санитарной части ГУ МВД России по Свердловской области, — сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура начала проверку по факту массового заболевания курсантов. На место происшествия выехала заместитель прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Елена Морозова с подчинёнными.

Фото: прокуратура Свердловской области