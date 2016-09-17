В Екатеринбурге поймали мужчину, ограбившего отделение "РайффайзенБанка"

Полицейские минувшей ночью, 17 сентября, задержали подозреваемого в ограблении отделения банка "Райффайзен" на улице Уральской. Об этом сообщает пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, преступление совершил 21-летний гражданин одной из стран СНГ. Мужчина накопил долги в своей стране и приехал в Екатеринбург два месяца назад. Несмотря на наличие высшего образования, работу он так и не нашёл.

—Часть похищенных денег иностранный гражданин потратил, в том числе, на погашение задолженностей, оплату съёмной квартиры и одежду, — отметили в полиции.

Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой в особо крупном размере". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. До суда подозреваемый будет находиться под стражей.

Напомним, вечером в среду, 14 сентября, неизвестный ограбил отделение "РайффайзенБанка" на улице Уральской. Мужчина в медицинской маске вошёл в помещение и потребовал отдать деньги. Ущерб превысил полтора миллиона рублей в иностранной валюте.

Фото: пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу