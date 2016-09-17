Санитарные врачи предупредили туристов о вспышке острой кишечной инфекции в Турции

Санитарные врачи просят туристов учитывать вспышку острой кишечной инфекции в Турции, сообщает Роспотребнадзор России.

По данным органов здравоохранения Турции, с конца августа и по настоящее время в городе Эльбистан провинции Кахраманмарш заболели более 32 тыс. человек. У заболевших наблюдается рвота, тошнота, боли в животе, повышенная температура.

—В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что фактором передачи явилась водопроводная вода. Этиологическим агентом заболевания является норовирус, — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства обращают внимание россиян на ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Турции.

Как писала "ОГ", в конце августа Россия официально ограничения на чартерные рейсы в Турцию. Первые легальные рейсы были запланированы на 2 сентября.