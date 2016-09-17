Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности

Спасатели сегодня утром, 17 сентября, были переведены в режим повышенной готовности, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Режим "Повышенная готовность" будет действовать в главном управлении и пожарно-спасательных подразделениях до 9 утра 19 сентября. Он был введён для обеспечения безопасности в Единый день голосования.

Сотрудникам МЧС предстоит дежурить на всех избирательных участках с момента открытия до сдачи бюллетеней в избирательную комиссию.

— В обеспечении безопасности Единого дня голосования задействованы 3720 человек из пожарно-спасательных подразделений и отделов надзорной деятельности, — отметили в МЧС.

Ранее сотрудники государственного пожарного надзора провели с членами участковых избирательных комиссий инструктажи и тренировки по эвакуации людей из здания.

Добавим, Единый день голосования пройдёт завтра, 18 сентября.