В Нижнем Тагиле пустили трамвай по новому мосту на улице Фрунзе

В Нижнем Тагиле сегодня, 17 сентября, на новом мосту на улице Фрунзе открыли движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такое решение, по словам директора МУП "Тагильский трамвай" Игоря Темнова, было принято после успешного пробного запуска трамвая — мероприятие прошло вечером 16 сентября. В этот же день строители проверяли конструкции путепровода под максимальной нагрузкой.

Обкатка трамвайных путей пройдёт в течение недели, чтобы они дали усадку. После этого строители уложат на них плитку и сделают примыкание к полосам движения автотранспорта.

Как сообщает газета "Тагильский рабочий", маршрут №3 теперь возвращён на обычную трассу следования по кругу: улица Островского — проспект Ленина — Красный Камень — Выя — улица Островского и в обратную сторону.

Напомним, мост на улице был построен в 1961 году. Спустя полвека он пришёл в аварийное состояние. По решению суда мост закрыли 1 августа 2015 года.

В этом году строители на месте старой переправы возвели новую не без помощи средств областного бюджета. Региональная казна конце августа перечислила 32 млн рублей на реконструкцию моста на улице Фрунзе, соединяющего микрорайон Выя с центром города.