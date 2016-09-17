«Урал» проиграл «Анжи» и продлил безвыигрышную серию

17 сентября 2016, 20:28

В матче 7-ого тура чемпионата России по футболу ФК «Урал» на своём поле уступил махачкалинской «Анжи» счётом 0:1.

«Урал» вновь пропустил первым. На 25 минуте отличился француз Габриэль Обертан. В общем, «шмели» провели очень вялый тайм. Единственный удар по воротам (только на 42 минуте!) нанёс Роман Павлюченко.

Во втором тайме свердловчане действовали более активно, но ни до ударов, ни до опасных моментов дело так и не доходило.

Итого «Урал» нанёс всего два удара по воротам за весь мачт (!) и провёл самый слабый поединок в этом сезоне.

Подопечные Вадима Скрипченко после семи матчей занимают 12 место в турнирной таблице с 5-ю очками.

Напомним, что «Урал» не выигрывает уже шесть туров подряд. Последняя победа была в первом туре в матче с «Уфой» (2:0).

Следующий матч «шмели» проведут 21 сентября в Кубке России (1/16 финала). Команда сыграет на выезде с ФК «Челябинск».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Спорт

20 часов назад

На закрытии Паралимпиады флаг РФ пронёс уралец, который имеет паспорт с автографами двух президентов
В 2008 году на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Пекине знамя России впервые нёс спортсмен из Свердловской области — бегун на средние дистанции Артём Арефьев.

16 сентября 2016

Карполь представил Кубок Ельцина
Главный тренер свердловской «Уралочки-НТМК» Николай Карполь на вчерашней пресс-конференции в Доме журналистов объявил окончательный состав участников предстоящего на следующей неделе Международного турнира на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина.

16 сентября 2016

Баскетбольный «Уралмаш» на новый лад
В начале октября стартует мужской Кубок России, и первым из свердловских клубов старт в нём возьмёт екатеринбургский «Уралмаш», который в 1/64 финала в гостях сыграет с саратовским «Автодором-2».

15 сентября 2016

«Спутнику» нужна стабильность
Сегодня нижнетагильский «Спутник» проведёт первый в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) выездной матч – в Саратове тагильчане сыграют с «Кристаллом».

15 сентября 2016

Вратарь из команды Свердловской области – в молодёжной сборной России по хоккею
Определён состав женской молодёжной сборной России по хоккею, которая отправилась в Германию для участия в «Турнире четырёх наций». Есть в нём и представительница сборной Свердловской области – команды, участвующей в чемпионате Женской хоккейной лиги.

14 сентября 2016

Олимпийское беспокойствие
На Всемирной шахматной олимпиаде Сергей Карякин размялся перед битвой за звание чемпиона мира. А Наум Рашковский вошёл в Зал славы ФИДЕ.

14 сентября 2016

Кубок Ельцина ищет новое лицо
В Екатеринбурге стартует Международный волейбольный турнир на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина, который в этом году посвящён предстоящему 50-летнему юбилею легендарной «Уралочки».

14 сентября 2016

В Афинах выбрали нового президента УЕФА
ГРЕЦИЯ. Словенец Александер Чеферин вчера был избран новым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

14 сентября 2016

Екатеринбургский гонщик стал чемпионом страны по трофи-рейдам
Спортсмен из Екатеринбурга Александр Клейн по итогам соревнований, проходивших 9–12 сентября в Кировском районе Ленинградской области, стал чемпионом России по трофи-рейдам. «ОГ» связалась с победителем, который ещё находится в Санкт-Петербурге.

13 сентября 2016

Африканский футболист оценил качество наших роддомов
Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал», навестил нападающего клуба Чисамбу Лунгу и его жену Роду в родильном доме.

Последние новости
Что было раньше