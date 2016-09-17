«Урал» проиграл «Анжи» и продлил безвыигрышную серию

В матче 7-ого тура чемпионата России по футболу ФК «Урал» на своём поле уступил махачкалинской «Анжи» счётом 0:1.

«Урал» вновь пропустил первым. На 25 минуте отличился француз Габриэль Обертан. В общем, «шмели» провели очень вялый тайм. Единственный удар по воротам (только на 42 минуте!) нанёс Роман Павлюченко.

Во втором тайме свердловчане действовали более активно, но ни до ударов, ни до опасных моментов дело так и не доходило.

Итого «Урал» нанёс всего два удара по воротам за весь мачт (!) и провёл самый слабый поединок в этом сезоне.

Подопечные Вадима Скрипченко после семи матчей занимают 12 место в турнирной таблице с 5-ю очками.

Напомним, что «Урал» не выигрывает уже шесть туров подряд. Последняя победа была в первом туре в матче с «Уфой» (2:0).

Следующий матч «шмели» проведут 21 сентября в Кубке России (1/16 финала). Команда сыграет на выезде с ФК «Челябинск».