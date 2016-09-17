Главной уральской красавицей стала футболистка и лыжница

Только что в Екатеринбургском Дворце молодёжи завершился финал регионального тура Всероссийского конкурса красоты «Краса России». В борьбе за главную корону принимали участие 24 уральские красавицы.

В итоге первое место заняла Юлия Игнатова. Девушке 19 лет.

Юлия имеет звание кандидата в мастера спорта по футболу, играет за сборную Уральского федерального университета и сборную Свердловской области. Помимо футбола, девушка серьёзно занимается лыжными гонками - и звание КМС выполнила по ним тоже. Также уральская красавица профессионально занималась танцем живота. А ещё девушка окончила юридический колледж с красным дипломом. Так что на всероссийском этапе "Красы России" область будет представлять очень талантливая и спортивная девушка.

Кстати, на сайте «Областной газеты» было организовано голосование за лучшую уральскую красавицу. По итогам голосования наших читателей первое место заняла 20-летняя Мария Копылова.