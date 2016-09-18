На Среднем Урале открылись 2533 избирательных участка

В Свердловской области начались выборы в Госдуму, региональный парламент и органы местного самоуправления: открылось 2533 избирательных участка.

По словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, 2490 от этого количества - это постоянные участки, а 43 - в местах временного пребывания людей ( три - в СИЗО, остальные - в больницах).

- Стартовали нормально, в восемь ноль-ноль. Все участковые комиссии начали работу в штатном режиме, - рассказал Валерий Чайников.

Как он сообщил, одновременно стали известны данные о досрочном голосовании. В 163 труднодоступных населённых пунктах в выборах приняли участие 3032 человека от 7562 избирателей, проживающих на этих территориях (40,1%)