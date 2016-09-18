"На участок пришло всего 35 человек": Татьяна Мерзлякова проголосовала в школе №73

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проголосовала на участке в екатеринбургской школе № 73 на улице Татищева, 78.

Председатель участковой избирательной комиссии рассказала ей, что пока свердловчане голосуют в два раза менее активнее, чем обычно в утреннее время. До 9 утра на ее участок пришло всего 35 человек.

Проголосовав, омбудсмен Татьяна Мерзлякова отправилась по нескольким участкам города с целью выявления возможных нарушений.