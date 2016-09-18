В Екатеринбурге при столкновении автомашин погиб пешеход

В ночь на воскресенье, 18 сентября, в садоводстве "Южный" на территории Екатеринбурга при столкновении автомашин ВАЗ-2108 и Lada Granta погибла девушка-пешеход. Водитель "восьмёрки" в момент ДТП был пьян, сообщили в ГИБДД

- В 3:30 ночи водитель ВАЗ-2108 при движении по автодороге допустил наезд на припаркованную Lada Granta, - сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу. - В результате Granta наехала на стоявшую рядом 18-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия.

За рулём автомашины ВАЗ-2108 находился 18-летний молодой человек, имеющий стаж управления транспортными средствами 6 месяцев. С признаками алкогольного опьянения он доставлен на медицинское освидетельствование.

Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу