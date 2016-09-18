Губернатор поздравил уральцев с Днём работников леса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил тружеников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, по итогам 2015 года объём отгруженных товаров в этой отрасли составил 21,1 млрд рублей, что 20% больше уровня 2014 года.

- Благодарю за добросовестный и нелёгкий труд, преданность избранному делу, - отметил Евгений Куйвашев.