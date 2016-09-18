За каменских депутатов голосуют в Бресте

К Свердловской области оказались приписали 46 880 россиян, живущих за рубежом. Если раньше они относились только к Москве и Московской области, то сейчас они распределены по одномандатным округов по всей России.

В Каменск-Уральский одномандатный округ (номер 169) включены участки, расположенные в Бресте (Белоруссии) и Киеве (Украина). Бюллетени были напечатаны с запасом. На оба округа было отправлено 21 400 бюллетеней для голосования по федеральному округу и столько же – по одномандатному.

К Нижнетагильскому округу (номер 171) приписаны участки на Украине, находящиеся во Львове и Одессе. Там находится 29 900 бюллетеней для голосования по федеральному округу и столько же – по одномандатному.

К Первоуральскому округу (номер 173) относится участок в Минске – туда доставлено 2700 бюллетеней для голосования по федеральным спискам и столько же – по одномандатному округу.

— Другими словами, граждане России, живущие в Киеве, могут проголосовать за депутата Госдумы от Каменск-Уральского округа. Мы печатали бюллетени здесь и передавали их туда, — объяснял Валерий Чайников.

Информация о голосовании на зарубежных участках, а также протоколы сначала будут поступать в российский МИД, оттуда – в ЦИК, а затем – в избирательные комиссии, к которым эти участки прикреплены.

В избирательной комиссии Свердловской области "ОГ" рассказали, что, несмотря на то, что власти Украины запретили проводить выборы в Госдуму РФ на территории своего государства, все участки для голосования, которые относятся к нашему региону, сформированы.